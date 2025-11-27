«Ça sera un choc» : Le transfert au PSG qui va faire du bruit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, face à Tottenham, Marquinhos est un peu plus entré dans la légende du PSG. Ayant disputé son 500ème match avec le club de la capitale, le Brésilien est plus épanoui que jamais aujourd’hui à Paris. Va-t-il pour autant y finir sa carrière ? Sa femme, Carol Cabrino, s’est prononcée sur son avenir au PSG, évoquant alors le moment où Marquinhos pourrait faire ses valises.

Joueur du PSG depuis 2013, Marquinhos est aujourd’hui le leader du club de la capitale. Si le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2028, son avenir a régulièrement fait l’objet de rumeurs. L’été dernier, il a même question d’un possible départ. Finalement, Marquinhos est toujours un joueur du PSG, mais un jour, le moment de partir pourrait venir…

Quitter le PSG ? « Ce n’est pas du tout d’actualité » Pour Le Parisien, la femme de Marquinhos a d’ailleurs évoqué ce jour où le Brésilien pourrait faire ses valises. C’est alors que Carol Cabrino a confié à propos de ce moment : « On n’est pas habitués à changer de club. Je sais que ça fait partie du foot. Beaucoup de joueurs sont partis, d’autres sont arrivés et nous, on est restés. Il faut choisir ce qu’il y a de mieux pour le joueur. Si Marqui dit un jour que ce n’est pas une bonne chose de rester, alors on changera. Mais ce n’est pas du tout d’actualité ».