Départ du PSG : Marquinhos balance une grande annonce en direct !

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a passé la barre des 500 matches disputés avec Paris. Le Brésilien a tout connu et reste fidèle au club de la capitale. Le défenseur de 31 ans a encore quelques années devant lui mais la question de son avenir se pose régulièrement. Marquinhos n'est cependant pas encore prêt à quitter le PSG de sitôt.

Face à Tottenham mercredi soir, Marquinhos est devenu le premier joueur de l'histoire du PSG à disputer 500 matches avec le club de la capitale. Le défenseur brésilien se sent bien depuis son arrivée en 2013 et il peut encore apporter beaucoup à l'équipe même s'il joue moins. La possibilité de le voir terminer sa carrière à Paris existe réellement.

Marquinhos va finir sa carrière au PSG ? Repéré à ses débuts, Marquinhos s'est attaché au PSG au fil des années, jusqu'à devenir le joueur qui a joué le plus grand nombre de matches. Une longévité extraordinaire qui pourrait bien encore durer. « Est-ce que je veux terminer ma carrière à Paris ? Franchement, je ne dis pas non. On sait qu’il faut être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de ta carrière parce que si tu es au PSG, tu dois être bon, la concurrence est là, il y a des jeunes qui arrivent et poussent. Toi, tu dois continuer être à bon. Je veux jouer encore longtemps » dit-il sur RMC.