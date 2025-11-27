Mercato : Michael Olise au PSG, un transfert de rêve imaginé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme expliqué par Le 10 Sport ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de se montrer actif sur le marché des transferts en janvier. Une position judicieuse aux yeux du journaliste Dominique Sévérac, qui voit mal un joueur de très haut niveau être disponible à cette période, citant Michael Olise en exemple.

Malgré les nombreuses blessures du début de saison, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas d'injecter du sang neuf dans son effectif durant le mercato hivernal comme vous l’a révélé le10sport.com. Une tendance confirmée ce jeudi par le journaliste Dominique Sévérac, sur le site du Parisien.

« Le plan consiste à ne pas recruter cet hiver » « Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable », a fait savoir le journaliste.