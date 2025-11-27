Mercato : Michael Olise au PSG, un transfert de rêve imaginé !

Comme expliqué par Le 10 Sport ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de se montrer actif sur le marché des transferts en janvier. Une position judicieuse aux yeux du journaliste Dominique Sévérac, qui voit mal un joueur de très haut niveau être disponible à cette période, citant Michael Olise en exemple.
Malgré les nombreuses blessures du début de saison, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas d'injecter du sang neuf dans son effectif durant le mercato hivernal comme vous l’a révélé le10sport.com. Une tendance confirmée ce jeudi par le journaliste Dominique Sévérac, sur le site du Parisien.
« Le plan consiste à ne pas recruter cet hiver »
« Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable », a fait savoir le journaliste.
« Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert »
Pour Dominique Sévérac, le PSG prend la bonne décision en écartant l’idée d’enrôler un ou plusieurs renforts durant l’hiver, estimant que le marché permet difficile d’obtenir un joueur important, citant pour exemple Michael Olise (Bayern Munich). « Dites-moi maintenant qui recruter ? Un joueur qui a envie de partir et qui plairait à Luis Enrique. Si vous trouvez, je vous paie un verre, ironise le journaliste en réponse à un internaute. Kvara était une piste estivale qui a abouti en hiver mais là, il n'y a personne qui souhaite bouger. Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, même le bon Barcola, ça ne sert à rien ».