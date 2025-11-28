Mercato : Une star s’annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis maintenant plus de douze ans, Marquinhos n'envisage en aucun cas de changer d'air dans l'immédiat, et le défenseur brésilien a même annoncé jeudi sur les ondes de RMC vouloir terminer sa carrière au sein du club de la capitale. Explications.

Interrogé sur les ondes de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme jeudi soir, Marquinhos (31 ans) s'est livré sans détour sur son avenir au PSG. Le capitaine brésilien du club de la capitale, dont le contrat court jusqu'en juin 2028, indique très clairement qu'il n'envisage pas de quitter le PSG dans les années à venir, et qu'il envisage même d'y terminer sa carrière.

Marquinhos se voit finir au PSG « Franchement je ne dis pas non. On sait qu'être toujours au haut niveau jusqu'à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place. Et toi, tu dois continuer à être très bon jusqu'à 38, 37 ans. Je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là », indique Marquinhos, présent au PSG depuis l'été 2013.