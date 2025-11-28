Transfert à 32M€ : Le PSG prend un gros risque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2013 alors qu'il sortait d'une saison convaincante avec l'AS Rome, Marquinhos se remémore son transfert au Parc des Princes et rend hommage au président Nasser Al-Khelaïfi d'avoir pris le risque de le recruter malgré sa maladie de l'époque.

Considéré comme un grand espoir du football brésilien au moment de son arrivée au PSG, Marquinhos débarquait au Parc des Princes en 2013 alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Le club de la capitale avait déboursé 32M€ à l'AS Rome pour attirer le défenseur central, malade à cette époque puisqu'il avait été victime d'une hépatite. Mais le PSG a malgré tout pris le risque de faire venir Marquinhos, qui en est très reconnaissant envers le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Le PSG m'a fait confiance » « Mon arrivée, très jeune, alors que j'étais malade. Quand je suis arrivé, le club m'a fait confiance sur mon talent et sur l'année que j'ai faite à la Roma. Le président m'a beaucoup fait confiance dans ce moment-là, même dans la difficulté. Et ça je valorise beaucoup, parce qu'au final ça a bien marché, ça a payé », confie Marquinhos dans un entretien accordé à RMC Sport sur le pari tenté par le PSG au moment de son recrutement.