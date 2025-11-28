Transfert de Mbappé : Le très gros coup du PSG !

En 2024, le PSG a été contraint de laisser filer Kylian Mbappé dont le contrat avait pris fin. Le Bondynois a rejoint le Real Madrid sans débourser la moindre indemnité de transfert. Mais alors qu'il empile les buts en Espagne, Kylian Mbappé ne manque pas du tout au PSG comme le souligne Johan Micoud.
Auteur d'un quadruplé contre l'Olympiakos mercredi soir (4-3), Kylian Mbappé confirme sa grande forme du moment. Toutefois, Johan Micoud continue d'afficher ses doutes sur l'intérêt collectif d'avoir le Bondynois dans son équipe. Le consultant de La Chaîne L'EQUIPE rappelle en effet que le PSG joue beaucoup mieux depuis qu'il est parti.
Micoud toujours pas tendre avec Mbappé
« Je sais que lui, il marquera toujours ses 40 buts. Après, il faut savoir ce que tu veux faire. Avoir une équipe collective pour gagner des trophées, ou te baser juste sur un joueur. Les stats le disent, si Kylian Mbappé ne marque pas, c’est plus dur pour le Real Madrid. Donc tout est basé sur ses buts à lui. Si dans les grands moments, il ne marque pas, c’est plus compliqué. C’est le danger. Lui, il va les mettre ses 40 buts », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.
«Le PSG n’a jamais aussi bien joué que depuis que Kylian Mbappé est parti»
« Déjà la saison dernière, en étant moins bien, il a marqué 40 buts donc cette année, il va faire pareil. Mais dans les équipes qui gagnent, il n’y a plus ça. Il ne faut pas oublier que le PSG n’a jamais aussi bien joué que depuis que Kylian Mbappé est parti et qu’ils ont gagné le trophée qui leur manquait sans lui », ajoute Johan Micoud.