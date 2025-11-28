Transfert de Mbappé : Le très gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, le PSG a été contraint de laisser filer Kylian Mbappé dont le contrat avait pris fin. Le Bondynois a rejoint le Real Madrid sans débourser la moindre indemnité de transfert. Mais alors qu'il empile les buts en Espagne, Kylian Mbappé ne manque pas du tout au PSG comme le souligne Johan Micoud.

Auteur d'un quadruplé contre l'Olympiakos mercredi soir (4-3), Kylian Mbappé confirme sa grande forme du moment. Toutefois, Johan Micoud continue d'afficher ses doutes sur l'intérêt collectif d'avoir le Bondynois dans son équipe. Le consultant de La Chaîne L'EQUIPE rappelle en effet que le PSG joue beaucoup mieux depuis qu'il est parti.

Micoud toujours pas tendre avec Mbappé « Je sais que lui, il marquera toujours ses 40 buts. Après, il faut savoir ce que tu veux faire. Avoir une équipe collective pour gagner des trophées, ou te baser juste sur un joueur. Les stats le disent, si Kylian Mbappé ne marque pas, c’est plus dur pour le Real Madrid. Donc tout est basé sur ses buts à lui. Si dans les grands moments, il ne marque pas, c’est plus compliqué. C’est le danger. Lui, il va les mettre ses 40 buts », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.