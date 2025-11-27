Transferts au PSG : Un gros changement est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme lors du précédent mercato estival, le PSG a prévu de ne pas bouger cet hiver. Aucun recrutement n'est attendu, mais rien n'est figé. En effet, un changement de plan est possible selon plusieurs conditions, à savoir le départ d'un joueur ou bien la blessure d'un joueur majeur.

Luis Campos et Luis Enrique l'ont suffisamment répété ces dernières semaines, la priorité du PSG n'est plus de dépenser sans compter sur le mercato. L'effectif qui est devenu champion d'Europe la saison dernière n'a pas vocation à trop évoluer ces prochaines semaines. « C'est une vraie recrue. Le premier. On est en avance sur toutes les équipes, on a signé le premier joueur », s'amusait même Luis Enrique en conférence de presse au sujet de Quentin Ndjantou. Une façon de confirmer que le projet du PSG consiste désormais à miser sur ses jeunes talents. Toutefois, le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure qu'un changement de plan est possible cet hiver à deux conditions. Soit le départ d'un remplaçant habituel, soit une grave blessure d'un titulaire.

Changement de plan cet hiver ? « Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver », révèle-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.