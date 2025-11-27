Transfert d'un buteur : Coup de tonnerre annoncé à l'OL !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid, Endrick est annoncé avec insistance du côté de l'OL. En effet, le buteur brésilien devrait finir la saison à Lyon, et ce, sous la forme d'un prêt. Toutefois, comme annoncé par la presse espagnole, la direction merengue pourrait annuler le départ d'Endrick en cas de blessure ou si Xabi Alonso est remercié cet hiver.

Depuis le début de la saison, Endrick peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid. Pour relancer sa saison, l'international brésilien devrait rejoindre l'OL lors du prochain mercato estival. En effet, Endrick serait parti pour être prêté à Lyon durant la deuxième partie de saison.

OL-Real : Le transfert d'Endrick sera annulé si... Présent dans l'émission El Chiringuito ce mercredi soir, Marcos Benito a confirmé qu'Endrick était proche de s'engager en faveur de l'OL. Toutefois, l'affaire pourrait finalement capoter en cas de blessure ou de changement d'entraineur au Real Madrid.