Séparation difficile : Kylian Mbappé confirme !

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Alors que le club merengue est en difficulté avec son nouvel entraineur, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités sur le sujet. D'après l'international français, tous les membres du Real Madrid doivent rester soudés.
Xabi Alonso est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid le 1er juin dernier. En effet, le coach espagnol a remplacé Carlo Ancelotti. Toutefois, Xabi Alonso est à la peine depuis son arrivée sur le banc merengue.
Real Madrid : Alonso a remplacé Ancelotti
Interrogé en zone mixte après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Olympiakos (4-3), Kylian Mbappé a reconnu que les difficultés de son équipe sous la houlette de Xabi Alonso. Malgré tout, le numéro 10 de la Maison-Blanche affirme qu'il y a toujours une unité en interne.
«La vie n'est pas toujours rose»
« Ma relation avec Xabi Alonso ? Je pense qu'il faut dire la vérité : nous sommes très unis. La vie n'est pas toujours rose, et quand on change de projet ou d'entraîneur, il est normal que les choses évoluent. Mais je ne pense pas que tout ce qui s'est passé soit mérité. Oui, nous sommes le Real Madrid, et les gens parlent forcément du Real Madrid, ce n'est pas un mal, c'est la vie. Mais nous, les joueurs, devons nous soutenir mutuellement, soutenir l'entraîneur, le staff … et rester soudés. Car nous sommes capables de grandes choses cette saison », a confié Kylian Mbappé dans des propos rapportés par RMC Sport.