Séparation difficile : Kylian Mbappé confirme !

Amadou Diawara

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Alors que le club merengue est en difficulté avec son nouvel entraineur, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités sur le sujet. D'après l'international français, tous les membres du Real Madrid doivent rester soudés.

Xabi Alonso est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid le 1er juin dernier. En effet, le coach espagnol a remplacé Carlo Ancelotti. Toutefois, Xabi Alonso est à la peine depuis son arrivée sur le banc merengue.

Real Madrid : Alonso a remplacé Ancelotti Interrogé en zone mixte après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Olympiakos (4-3), Kylian Mbappé a reconnu que les difficultés de son équipe sous la houlette de Xabi Alonso. Malgré tout, le numéro 10 de la Maison-Blanche affirme qu'il y a toujours une unité en interne.