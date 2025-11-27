Kylian Mbappé : Sa relation qui choque l'Espagne !

Mercredi soir, le Real Madrid s'est fait peur sur la pelouse de l'Olympiakos, mais a pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé. Cependant, en Espagne, on souligne surtout le fait que la connexion avec Vinicius Junior est enfin rétablie. Une relation qui choque l'Espagne.
Discret depuis plusieurs mois, Vinicius Junior a réalisé sa meilleure prestation depuis très longtemps mercredi soir sur la pelouse de l'Olympiakos. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 3 grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé. Et deux des buts du Français ont été offerts par Vinicius Junior. La relation tant attendue entre les deux stars semble enfin lancée ce qui fait jubiler la presse espagnole.
La connexion Vinicius-Mbappé choque l'Espagne
« Aucun plan footballistique ne résiste à l'ingéniosité des footballeurs. Surtout lorsque les astres s'alignent, deux plus précisément, deux potentiels Ballons d'Or : Vinicius et Mbappé. Ils ont fait exploser un match que l'Olympiacos menait bien jusqu'à ce que Madrid déploie son énergie atomique », écrit ainsi AS dans ses colonnes avec le match.
«Lorsque Vinicius et Mbappé trouvent des espaces, l'adversaire passe en mode survie»
L'autre quotidien madrilène, MARCA, s'enflamme également pour la connexion Vinicius-Mbappé : « Lorsque Vinicius et Mbappé trouvent des espaces, l'adversaire passe en mode survie. Tous deux se sont déplacés librement, ont attaqué naturellement et ont débordé chaque fois qu'ils le pouvaient. Une mention spéciale pour Arda Güler, qui a interprété le match avec discernement et est devenu le soutien idéal. Il a prolongé les actions, accéléré le rythme et permis aux deux stars d'exploiter leur vitesse sans frein ».