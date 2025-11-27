Kylian Mbappé : Sa relation qui choque l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le Real Madrid s'est fait peur sur la pelouse de l'Olympiakos, mais a pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé. Cependant, en Espagne, on souligne surtout le fait que la connexion avec Vinicius Junior est enfin rétablie. Une relation qui choque l'Espagne.

Discret depuis plusieurs mois, Vinicius Junior a réalisé sa meilleure prestation depuis très longtemps mercredi soir sur la pelouse de l'Olympiakos. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 3 grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé. Et deux des buts du Français ont été offerts par Vinicius Junior. La relation tant attendue entre les deux stars semble enfin lancée ce qui fait jubiler la presse espagnole.

La connexion Vinicius-Mbappé choque l'Espagne « Aucun plan footballistique ne résiste à l'ingéniosité des footballeurs. Surtout lorsque les astres s'alignent, deux plus précisément, deux potentiels Ballons d'Or : Vinicius et Mbappé. Ils ont fait exploser un match que l'Olympiacos menait bien jusqu'à ce que Madrid déploie son énergie atomique », écrit ainsi AS dans ses colonnes avec le match.