Mbappé s'agace en public, le gros coup de pression !

Amadou Diawara

Grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé face à l'Olympiakos ce mercredi soir. Interrogé en zone mixte après le coup de sifflet final de la rencontre, le numéro 10 de Xabi Alonso s'est emporté, et ce, parce qu'un journaliste lui a parlé d'une Mbappé-dépendance.

Buteur lors des onze premières journées de Liga, Kylian Mbappé est resté muet sur la pelouse du Rayo Vallecano et à Elche. Et malheureusement pour le Real Madrid, il a été tenu en échec lors de ces deux matchs où son numéro 10 n'a pas marqué.

Prise de bec entre Mbappé et un journaliste Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets. Et dans le même temps, le Real Madrid a retrouvé le gout de la victoire. Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a permis à la Maison-Blanche de l'emporter sur le terrain de l'Olympiakos (3-4). Interrogé sur une Mbappé-dépendance à l'issue de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le capitaine de l'équipe de France s'est mis en colère.