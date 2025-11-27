Laure Boulleau : Pierre Ménès règle ses comptes !

Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau s'est reconvertie dans les médias, intégrant ainsi Canal+. Sur la chaine cryptée, elle a alors pu travailler avec Pierre Ménès. Mais voilà qu'aujourd'hui, entre les deux, le contact est totalement rompu. Une situation clairement regrettée par le journaliste sportif.
Ancienne figure du Canal Football Club, Pierre Ménès a fait les beaux jours de Canal+. Mais voilà que tout a basculé pour le journaliste suite aux accusations de Marie Portolano. Depuis, Pierre Ménès est devenu persona non grata dans les médias et ses anciens collègues ont décidé quasiment tous de lui tourner le dos. C'est notamment le cas de Laure Boulleau.
« Je savais très bien que tout le monde allait me laisser tomber »
Invité au micro des Incorrectibles, Pierre Ménès a été interrogé sur ses relations avec ses anciens collègues à Canal+. C'est alors qu'il a balancé à ce propos : « Dès que cette histoire a commencé, je savais très bien que tout le monde allait me laisser tomber ».
« Pas de son pas d’image »
« Qui m’a déçu ? Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Dominique Armand, tous les gens avec qui je participais au Canal Football Club. Pas de son pas d’image. Depuis 4 ans. Il y a des gens à Canal avec qui j’ai encore des contacts, Laurent Paganelli qui prend toujours des nouvelles de moi », a ensuite fait savoir Pierre Ménès.