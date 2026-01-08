PSG : Le troll qui va mettre le feu au vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour 2026, Nuno Mendes est parti sur de nouvelles bases. Quand d'autres prennent de bonnes résolutions pour démarrer l'année d'une manière différente, Mendes a fait table rase de son passé capillaire en se rasant la tête. Ce qui a inspiré une vanne bien sentie à son capitaine Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain a raflé le sixième et dernier trophée collectif de son année 2025 le 17 septembre dernier au Qatar. Face à Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but), Marquinhos a une fois de plus pu soulever un trophée avec le maillot du PSG. Ce qui a engendré une énième présentation devant les supporters du Parc des princes la semaine dernière.

Nuno Mendes en prend pour son grade L'occasion pour Marquinhos d'envoyer un tacle bien senti à l'un des chouchous du public parisien. Pendant les fêtes de fin d'année, Nuno Mendes a pris une grosse décision capillaire en faisant le choix de se raser les cheveux. Dans le tunnel du Parc des princes, en attendant de présenter le sixième trophée de 2025 aux suiveurs du Paris Saint-Germain, le capitaine du club de la capitale s'est payé Nuno Mendes.