OM - Coup dur pour De Zerbi : La tuile juste avant le PSG ?

Axel Cornic

L’année 2026 a mal commencé pour l’Olympique de Marseille, avec la défaite à domicile face au FC Nantes (0-2). Mais Roberto De Zerbi et ses hommes pourraient totalement se relancer avec le Trophée des Champions ce jeudi, même s’il faudra faire face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

On pensait que Marseille pouvait créer la surprise en Ligue 1, surtout avec un PSG très décevant. Mais jamais l’OM n’a réussi à prendre la main, avec même le RC Lens qui lui est passé devant et s’est installé à une surprenante place de leader. La saison est encore longue, mais il va falloir envoyer un message fort...

Bakola forfait pour le Trophée des Champions ? Et quoi de mieux qu’un premier titre depuis 2012, avec le Trophée des Champions face au PSG ? Les deux équipes se sont envolés pour Koweït et se préparent pour le match de ce jeudi soir. Une mauvaise nouvelle pourrait toutefois tomber pour l’OM, puisque plusieurs sources sur place dont Actu Foot ont annoncé que Darryl Bakola se serait blessé à l’entrainement, ce qui laisse planer le doute sur sa présence pour le match.