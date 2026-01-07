OM : Coup de foudre à Marseille, il est «choqué»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah (25 ans) a été transféré de la Juventus à l'OM, et ce, pour une somme proche de 14,4M€. Interrogé sur ses premiers pas à Marseille, l'international états-unien a reconnu qu'il avait été impressionné par la ferveur des supporters et leur amour inconditionnel pour le club.

Formé au PSG, Timothy Weah est passé par le Celtic, puis le LOSC, avant d'être recruté par la Juventus. Et après deux saisons à Turin, le joueur de 25 ans a fait son retour en France. A la surprise générale, Timothy Weah a répondu favorablement à l'appel de l'OM, ayant été transféré pour une somme proche de 14,4M€ lors du dernier mercato estival.

«Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée» Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah s'est totalement lâché sur son arrivée à l'OM. « Ce qui m'a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée », a déclaré le numéro 22 de Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.