Donnarumma : Le tacle de Laure Boulleau en direct !

A 26 ans, Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui considéré par certains comme le meilleur gardien du monde. Si l'Italien excelle sur sa ligne, il a tout de même certaines lacunes. Ainsi, le portier de Manchester City a notamment du mal avec son jeu au pied. Laure Boulleau l'a d'ailleurs bien fait remarquer, taclant ainsi Donnarumma sur cet aspect.

Malgré tout son talent, Gianluigi Donnarumma n'était pas le profil recherché par Luis Enrique pour être le gardien du PSG. Ce qui a fait défaut à l'Italien, c'est son jeu au pied. N'étant clairement pas le plus à l'aise dans ce domaine, celui qui a rejoint Manchester City tente tant bien que mal de s'améliorer. Mais voilà que ce serait peine perdue pour Donnarumma.

« On ne changera jamais sa faille » Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a évoqué Gianluigi Donnarumma et son jeu au pied. C'est ainsi que l'ancienne joueuse du PSG a balancé : « S’il n’a pas un bon jeu au pied, il ne va pas, du jour au lendemain, dire qu’il va avoir un bon jeu au pied. On peut un peu progresser, mais on ne changera jamais sa faille ».