Mercato : Le premier départ de 2026 confirmé au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis un moment maintenant le PSG s’appuie sur des jeunes joueurs, mais malheureusement ils ne peuvent pas tous avoir du temps de jeu. C’est le cas de Noham Kamara, qui n’a fait qu’une petite apparition avec le groupe professionnel depuis le début de la saison. Le défenseur central pourrait donc être prêté cet hiver pour continuer sa progression.

Contrairement à il y a quelques années, il est devenu plus facile pour les jeunes joueurs de s’imposer au PSG. Le club de la capitale s’appuie de plus en plus sur son propre vivier comme en témoignent les exemples Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou bien Quentin Ndjantou.

Une seule apparition avec les professionnels pour Noham Kamara Contrairement à Warren Zaïre-Emery ou bien Quentin Ndjantou, Noham Kamara n’a lui pas la chance de collectionner les matchs avec le groupe professionnel du PSG cette saison. Le défenseur central de 18 ans n’a fait qu’une apparition avec l’équipe de Luis Enrique et c’était en Coupe de France face à Fontenay le 20 décembre dernier.