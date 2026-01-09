Transfert à 4M€ : Le coup de tonnerre pour l'OM ?

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM s’est montré intéressé par le jeune talent de l’Hajduk Split, Branimir Mlacic. Malheureusement, le club phocéen n’est pas le seul à avoir des vues sur le jeune défenseur central de 18 ans. Le FC Barcelone serait d’ailleurs entré en contact avec la formation croate pour tenter de faire venir le joueur évalué à 4M€ dès cet hiver.

Comme le PSG, l’OM scrute les meilleurs talents de la planète et dernièrement un joueur a retenu l’attention de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Il s’agit de Branimir Mlacic, jeune défenseur central de 18 ans évoluant à l’Hajduk Split. Ce dernier est devenu un titulaire indiscutable cette saison au sein de son club et il représente l’avenir de la sélection croate à ce poste.

Le Barça va devancer l’OM ? Toutefois, l’OM n’est pas le seul club à avoir été séduit par les qualités de Branimir Mlacic. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait également très intéressé par le Croate et il aurait même pris contact avec l’Hajduk Split pour tenter de boucler le transfert du défenseur dès cet hiver.