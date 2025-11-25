«Come-back exceptionnel» sur Canal + : Pierre Ménès accepte de retrouver Laure Boulleau !

Pierre Ménès, ancien chroniqueur emblématique du Canal Football Club, se dit prêt à revenir sur Canal +. Mis à l’écart en 2021 suite à des accusations d'agressions sexuelles, l’ex-journaliste de L’Équipe a lancé un appel du pied à son ancien employeur, et ce malgré ses critiques passées visant Hervé Mathoux et Laure Boulleau.
Membre phare du Canal Football Club, Pierre Ménès quittait la chaîne cryptée à l’été 2021 après avoir été mis sur la touche en raison des accusations d’agressions sexuelles dont il faisait l’objet. Depuis, l’ancien journaliste de L’Équipe commente toujours l’actualité du football, sur sa chaîne YouTube. Plus de quatre ans plus tard, et après avoir égratigné ses anciens collègues de Canal +, Pierre Ménès a ouvert la porte à un retour.
« Si Canal me rappelait, je reviendrais »
« Si Canal me rappelait, effectivement, je reviendrais, parce que ce serait le come-back exceptionnel, a confié Pierre Ménès, invité de l’émission Les Incorrectibles. Il faudrait que je recroise certaines tronches que je n'ai pas forcément envie de revoir, mais moi, je serais prêt à faire l'effort. En vieillissant, je suis devenu de moins en moins rancunier. »
Pierre Ménès pas tendre avec Hervé Mathoux et Laure Boulleau
Pierre Ménès semble donc disposé à retrouver Hervé Mathoux et Laure Boulleau, malgré les critiques qu’il a pu formuler par le passé. « Je ne suis pas client et puis j’ai pas du tout envie de revoir la tronche d’Hervé Mathoux et de Laure Boulleau. Je ne regarde pas », confiait-il l’année dernière sur sa chaîne YouTube. « Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade, mais quand il a fallu sortir ses c***lles, il n'y avait plus personne », avait-il déjà lancé quelques années auparavant, ciblant Hervé Mathoux dans un entretien accordé à Télé-Loisirs.
Mais l’ancien chroniqueur du CFC ne se fait pas beaucoup d'illusions sur ses chances de retrouver l’émission dominicale de Canal +, ou un autre programme de la chaîne : « Je pense que ça n’arrivera jamais ».