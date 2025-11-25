«Come-back exceptionnel» sur Canal + : Pierre Ménès accepte de retrouver Laure Boulleau !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès, ancien chroniqueur emblématique du Canal Football Club, se dit prêt à revenir sur Canal +. Mis à l’écart en 2021 suite à des accusations d'agressions sexuelles, l’ex-journaliste de L’Équipe a lancé un appel du pied à son ancien employeur, et ce malgré ses critiques passées visant Hervé Mathoux et Laure Boulleau.

Membre phare du Canal Football Club, Pierre Ménès quittait la chaîne cryptée à l’été 2021 après avoir été mis sur la touche en raison des accusations d’agressions sexuelles dont il faisait l’objet. Depuis, l’ancien journaliste de L’Équipe commente toujours l’actualité du football, sur sa chaîne YouTube. Plus de quatre ans plus tard, et après avoir égratigné ses anciens collègues de Canal +, Pierre Ménès a ouvert la porte à un retour.

« Si Canal me rappelait, je reviendrais » « Si Canal me rappelait, effectivement, je reviendrais, parce que ce serait le come-back exceptionnel, a confié Pierre Ménès, invité de l’émission Les Incorrectibles. Il faudrait que je recroise certaines tronches que je n'ai pas forcément envie de revoir, mais moi, je serais prêt à faire l'effort. En vieillissant, je suis devenu de moins en moins rancunier. »