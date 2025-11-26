Kylian Mbappé, le transfert avorté à l’étranger !

Pierrick Levallet

Avant de rejoindre Chelsea, Estevao Willian était convoité par les plus grands clubs européens. Le crack brésilien aurait notamment pu évoluer avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid était très intéressé par les services du prodige de 18 ans. Mais finalement, les dirigeants madrilènes ont fait avorter le transfert de la pépite de Palmeiras.

Le Real Madrid prépare l’avenir. Le club madrilène a mis la main sur Arda Güler et Franco Mastantuono ces dernières années. Kylian Mbappé aurait toutefois pu évoluer avec un autre crack. Avant de signer à Chelsea, Estevao Willian était convoité par les plus grands cadors européens. La Casa Blanca était notamment sur le coup.

Le Real Madrid a raté Estevao Willian... Comme le rapporte MARCA, Estevao Willian était même plus qu’un nom sur la liste du Real Madrid sur le mercato. Son talent, son audace et sa capacité à déstabiliser les défenses faisaient de lui un excellent profil pour l’avenir. Les Merengue auraient d’ailleurs fait savoir cela à l’entourage du prodige de 18 ans. Mais finalement, la concurrence des stars à son poste a fait avorter le transfert.