Canal+ : Pierre Ménès touche une fortune, il dévoile la somme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

S'exprimant aujourd'hui via ses propres plateformes, Pierre Ménès ne gagne plus rien. Un grand écart avec la période quand il était à Canal+. Figure du Canal Football Club, le journaliste sportif était très bien payé à l'époque. A hauteur de combien était-il rémunéré ? Pierre Ménès a donné des chiffres.

Pierre Ménès a passé de belles années à l'antenne sur Canal+. Tête d'affiche du Canal Football Club et parfois aux commentaires de certains matchs, le journaliste sportif jouissait alors d'un très beau salaire sur la chaine cryptée. Pierre Ménès l'a d'ailleurs annoncé, c'était de l'ordre de 8 000€ par mois.

« A l'année, j'étais entre 400 et 500 000€ » Invité des Incorrectibles, Pierre Ménès a révélé ses émoluments quand tout allait bien pour lui. « Aujourd'hui je gagne combien ? Aujourd'hui rien. Et à Canal+ ? Je gagnais 8000€ par mois. Et 180 000€ de droits d'image par an. Plus mes contrats que j'avais avec Unibet, FIFA. A l'année, j'étais entre 400 et 500 000€ », a-t-il ainsi fait savoir.