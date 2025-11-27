Canal+ : Pierre Ménès touche une fortune, il dévoile la somme !

S'exprimant aujourd'hui via ses propres plateformes, Pierre Ménès ne gagne plus rien. Un grand écart avec la période quand il était à Canal+. Figure du Canal Football Club, le journaliste sportif était très bien payé à l'époque. A hauteur de combien était-il rémunéré ? Pierre Ménès a donné des chiffres.
Pierre Ménès a passé de belles années à l'antenne sur Canal+. Tête d'affiche du Canal Football Club et parfois aux commentaires de certains matchs, le journaliste sportif jouissait alors d'un très beau salaire sur la chaine cryptée. Pierre Ménès l'a d'ailleurs annoncé, c'était de l'ordre de 8 000€ par mois.
« A l'année, j'étais entre 400 et 500 000€ »
Invité des Incorrectibles, Pierre Ménès a révélé ses émoluments quand tout allait bien pour lui. « Aujourd'hui je gagne combien ? Aujourd'hui rien. Et à Canal+ ? Je gagnais 8000€ par mois. Et 180 000€ de droits d'image par an. Plus mes contrats que j'avais avec Unibet, FIFA. A l'année, j'étais entre 400 et 500 000€ », a-t-il ainsi fait savoir.
« Des perspectives de nouveaux contrats ? Aucune »
Mais voilà qu'aujourd'hui, Pierre Ménès est devenu persona non grata dans les médias. Difficile donc de retrouver du travail. « Des perspectives de nouveaux contrats ? Aucune. Absolument aucune. Les gens ont perdu mon numéro. Comme je dis souvent, je suis devenu un pestiféré. Et au risque de paraitre imodeste, je ne comprends pas qu'une radio, une télé ne se soit jamais dit : "tiens si on le relançait », a-t-il expliqué.