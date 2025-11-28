PSG : Luis Enrique dit stop !

Ce mercredi soir, Lucas Hernandez a écopé d'un carton rouge à la suite d'un très vilain geste. En effet, le défenseur du PSG a asséné un coup de coup sur le visage de Xavi Simons. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a fait passer un message clair sur ce dérapage de Lucas Hernandez.
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à Tottenham ce mercredi soir. Si le club de la capitale s'est imposé au Parc des Princes (5-3), il a perdu Lucas Hernandez en cours de match.
PSG-Tottenham : Hernandez craque en plein match
A la suite d'un duel avec Xavi Simons, Lucas Hernandez lui a mis un coup de coude sur le visage. Logiquement, l'arbitre de la rencontre a expulsé le défenseur du PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur le vilain geste de Lucas Hernandez.
«Il doit changer ça, mais il le sait»
« Tu peux avoir de l'expérience, mais ce sont des actions à gérer en moins de une seconde. J'ai parlé avec Luca Hernandez, il est important dans l'équipe, il a de l'expérience et tous les joueurs l'aiment dans l'équipe. Il doit changer ça, mais il le sait », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG.