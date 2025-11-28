Mercato : La presse anglaise annonce un coup de tonnerre au PSG !

Amadou Diawara

A la peine avec Liverpool cette saison, Arne Slot pourrait être remercié dans un avenir proche. Dans un tel scénario, les Reds pourraient rapatrier Jürgen Klopp, et ce, pour qu'il assure l'intérim jusqu'à la fin de cet exercice 2025-2026. Pour du long terme, le club anglais voudrait miser sur Luis Enrique, l'actuel technicien du PSG.

Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Liverpool est méconnaissable. En effet, les Reds sont classés à la douzième place en Premier League et à la 13ème place en Ligue des Champions. Une situation qui pourrait être fatale à Arne Slot.

Liverpool : Klopp en intérim pour remplacer Slot ? Alors que Liverpool s'est fait humilier face au PSV à Anfield ce mercredi (1-4), Arne Slot serait sur un siège éjectable. En effet, la direction des Reds songerait à remercier son entraineur dans un avenir proche. D'ailleurs, le club anglais aurait déjà tout prévu pour sa succession.