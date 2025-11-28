PSG : Il craque complètement, Luis Enrique demande un gros changement !

Alexis Brunet

Après sa défaite face au Bayern Munich, le PSG a retrouvé le chemin de la victoire mercredi soir en Ligue des champions en s’imposant 5-3 contre Tottenham. Malheureusement pour le club de la capitale, à la toute fin du match, Lucas Hernandez avait écopé d’un carton rouge pour avoir asséné un coup de coude à Xavi Simons. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a demandé à son joueur de changer.

Tout comme l’OM, le PSG est venu à bout d’un club anglais en Ligue des champions cette semaine. Les Marseillais se sont imposés 2-1 contre Newcastle et Paris a signé une belle victoire contre Tottenham sur le score de 5-3. Étincelant face aux Spurs grâce à un magnifique triplé, Vitinha a été élu homme du match.

Lucas Hernandez a été exclu Si Vitinha a rendu une très belle copie, ce n’est pas le cas de Lucas Hernandez. Entré au début de la seconde période à la place de Nuno Mendes, le Français n’a pas fini la rencontre puisqu’il a été exclu en toute fin de match. Le défenseur du PSG s’est rendu coupable d’un geste d’humeur en assenant un coup de coude à Xavi Simons avec qui il était au duel, alors que la situation paraissait toutefois sous contrôle.