PSG - Signature d’un phénomène : Les grandes révélations !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG durant le mercato estival 2013 alors qu'il n'était à cette époque qu'un simple espoir du football brésilien, Marquinhos a vu sa vie basculer avec ce transfert au Parc des Princes. Carol Cabrino, son épouse, l'avait rencontré à peu près à cette période, et elle dit tout sur les premières années difficiles de Marquinhos au PSG.

Le PSG avait tenté un coup audacieux sur le marché des transferts durant l'été 2013 en déboursant 32M€ à l'AS Rome pour recruter Marquinhos, jeune défenseur central brésilien âgé de 19 ans à l'époque. Ce dernier s'est finalement imposé comme un élément majeur du projet QSI au fil des années passées au PSG, et son épouse Carol Cabrino se livre sans détour sur les coulisses de l'arrivée de Marquinhos en 2013 dans les colonnes du Parisien.

« Ce transfert au PSG a changé sa vie » « Il était tellement jeune, avec ses bagues dentaires, on aurait dit un adolescent ! Ce transfert au PSG a changé sa vie. Ses débuts ont été compliqués car il n’était pas titulaire. Mais il a travaillé dur pour avoir cette place. Il voulait me prouver des choses ! À cette époque, on se connaissait seulement par Internet car il m’avait vu chanter sur des vidéos YouTube », indique la femme de celui qui est devenu capitaine du PSG en 2020 après le départ de Thiago Silva.