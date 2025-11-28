Transfert à l'OM : Rabiot annonce un grand changement !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot (30 ans) a signé librement et gratuitement à l'OM deux mois et demi plus tard. Alors qu'il défend désormais les couleurs de l'AC Milan, l'international français a lâché toutes ses vérités sur son passage à Marseille.
Après cinq saisons de bons et loyaux services, Adrien Rabiot a quitté la Juventus. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre de la même année.
Adrien Rabiot revient sur son passage à l'OM
Après avoir passé seulement un an à l'OM, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie, s'engageant en faveur de l'AC Milan. Arrivé chez les Rossoneri il y a près de trois mois, Adrien Rabiot s'est livré sur son passage à Marseille.
«Je suis arrivé là-bas dans un état d'esprit différent»
« Allegri a déclaré que tu avais changé depuis qu'il t'entraînait à Turin, es-tu d'accord ? Te sens-tu plus mature ? Oui, tant que je jouerai au football, j'essaierai de m'améliorer chaque année. L'année dernière a également été une année importante pour moi, j'ai très bien joué à Marseille. Même en termes de maturité, je suis arrivé là-bas dans un état d'esprit différent. Quand j'arrive à l'entraînement, je cherche toujours des détails à améliorer en regardant les vidéos. Je suis content de cela, je vois que j'ai toujours une marge de progression », a déclaré Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à Sport Mediaset.