Transfert à l'OM : Rabiot annonce un grand changement !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot (30 ans) a signé librement et gratuitement à l'OM deux mois et demi plus tard. Alors qu'il défend désormais les couleurs de l'AC Milan, l'international français a lâché toutes ses vérités sur son passage à Marseille.

Après cinq saisons de bons et loyaux services, Adrien Rabiot a quitté la Juventus. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre de la même année.

Adrien Rabiot revient sur son passage à l'OM Après avoir passé seulement un an à l'OM, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie, s'engageant en faveur de l'AC Milan. Arrivé chez les Rossoneri il y a près de trois mois, Adrien Rabiot s'est livré sur son passage à Marseille.