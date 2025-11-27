Mercato : Viré par l’OM, Rabiot dévoile une folle prédiction !

Après une saison passée à l'OM, Adrien Rabiot a vu la question de son avenir être abordée. Le milieu de terrain français a commencé le début de la saison à Marseille malgré les avances de l'AC Milan. C'est finalement dans le club italien qu'il a posé ses valises, comme prédit par Massimiliano Allegri.
Prié de quitter l'OM à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan où il a retrouvé Massimiliano Allegri, un entraîneur qui l'inspire beaucoup. Ce dernier était d'ailleurs venu discuter avec le Français au début de l'été en vue d'un éventuel recrutement.
Rabiot à Milan, la prédiction qui a tout changé
Parti pour disputer une deuxième saison à Marseille, Adrien Rabiot a dû changer ses plans et c'est finalement à l'AC Milan qu'il évolue désormais. « Au début du mercato, Allegri m’a dit : "On verra bien", et il s’est passé quelque chose. Je ne sais pas comment il fait, mais il a aussi un don pour… l’avenir » dévoile le Français dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.
Rabiot prié de quitter l'OM
En s'engageant à l'OM, Adrien Rabiot ne pensait pas connaître de si grands bouleversements. En effet le Français a vécu une altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires et ses dirigeants l'ont placé sur la liste des transferts, comme l'Anglais. Massimiliano Allegri, l'entraîneur du Milan AC, avait vu juste.