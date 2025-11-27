Mercato : Viré par l’OM, Rabiot dévoile une folle prédiction !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison passée à l'OM, Adrien Rabiot a vu la question de son avenir être abordée. Le milieu de terrain français a commencé le début de la saison à Marseille malgré les avances de l'AC Milan. C'est finalement dans le club italien qu'il a posé ses valises, comme prédit par Massimiliano Allegri.

Prié de quitter l'OM à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan où il a retrouvé Massimiliano Allegri, un entraîneur qui l'inspire beaucoup. Ce dernier était d'ailleurs venu discuter avec le Français au début de l'été en vue d'un éventuel recrutement.

Rabiot à Milan, la prédiction qui a tout changé Parti pour disputer une deuxième saison à Marseille, Adrien Rabiot a dû changer ses plans et c'est finalement à l'AC Milan qu'il évolue désormais. « Au début du mercato, Allegri m’a dit : "On verra bien", et il s’est passé quelque chose. Je ne sais pas comment il fait, mais il a aussi un don pour… l’avenir » dévoile le Français dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.