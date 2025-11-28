Daniel Riolo avec Cyril Hanouna : L'invitation que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Compagne de Daniel Riolo, Géraldine Maillet est une chroniqueuse de l'émission TBT9 de Cyril Hanouna sur W9. En raison de la publicité de l'éditorialiste de RMC pour le restaurant de l'After : Dopo situé à Boulogne-Billancourt, Hanouna a discuté en direct jeudi avec le journaliste pour régaler le public. S'en est suivi une invitation au terme de cette séquence assez inattendue.

Jeudi, Daniel Riolo a pris son téléphone pour appeler sa compagne Géraldine Maillet en direct pendant la diffusion de TBT9 sur W9, soit l'émission de Cyril Hanouna. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que le présentateur prenne le téléphone de sa chroniqueuse afin de faire passer un message à la grande gueule de l'After Foot, également propriétaire du restaurant de l'émission de RMC : Dopo.

«Tu viens quand tu veux, je t'invite» « Daniel, j'ai vu ton restaurant là. J'ai envie de manger tout de suite sur le plateau et régaler le public. Tu peux leur dire qu'ils nous mettent 20 pizzas margherita ? J'ai vu les pâtes sur Insta, (...) mets moi arrabiata. Ca a l'air très frais le resto, sur ma vie. Tu sais que j'ai kiffé ? Tu es ouvert le samedi ? ». a lancé Cyril Hanouna sur les antennes de W9. Daniel Riolo n'a pas manqué de communiquer l'invitation au restaurant de l'After localisé à Boulogne-Billancourt. « Il faut que tu viennes. Tu viens quand tu veux, je t'invite. Tu viens avec moi ».