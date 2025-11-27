TUI Socca : L’équipe de France parmi les favoris du Mondial de Foot à 6

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Finaliste du dernier championnat d’Europe, l’équipe de France de Foot à 6 entre prochainement en lice pour la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique du 28 novembre au 8 décembre. Des Bleus qui feront partie des favoris, pour la première fois de leur jeune histoire…

Avec plus de 2,3 millions de licenciés en France en 2023-2024, record absolu pour la discipline, le football à 11 a encore un bel avenir devant lui. Mais les « petits nouveaux », comme le Futsal et le Foot à 6, connaissent une progression fulgurante. Et les résultats des équipes de France témoignent de l’excellente dynamique du moment. Les Bleus du foot à 6, aussi appelé « Socca », entrent en scène ce week-end la Coupe du Monde TUI Socca. Et pour la première fois, nos tricolores auront une vraie carte à jouer pour la victoire finale…

L’outsider parfait ! Du 28 novembre au 8 décembre, à Cancun (Mexique), 48 équipes tenteront de remporter la 6e édition. Jusqu’à présent, l’équipe de France n’a jamais réussi à monter sur un podium mondial. Mais lors du dernier Euro disputé en Moldavie, en juin dernier, les Bleus ont fait sensation en s’inclinant en finale contre la Pologne (4-2). Classé 11e mondiale en 2024, le groupe de Hugo Da Silveira rêve de pouvoir créer la surprise. Dans la peau du parfait outsider, la France aura toutefois fort à faire dans le groupe F avec le Kazakhstan, qui a disputé les trois dernières finales (2022, 2023 et 2024), remportant l’édition 2023. L’Uruguay et les Pays-Bas complètent le groupe, deux équipes qui ne devraient pas poser de souci pour se qualifier.