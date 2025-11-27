TUI Socca : L’équipe de France parmi les favoris du Mondial de Foot à 6

Finaliste du dernier championnat d’Europe, l’équipe de France de Foot à 6 entre prochainement en lice pour la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique du 28 novembre au 8 décembre. Des Bleus qui feront partie des favoris, pour la première fois de leur jeune histoire…
Avec plus de 2,3 millions de licenciés en France en 2023-2024, record absolu pour la discipline, le football à 11 a encore un bel avenir devant lui. Mais les « petits nouveaux », comme le Futsal et le Foot à 6, connaissent une progression fulgurante. Et les résultats des équipes de France témoignent de l’excellente dynamique du moment. Les Bleus du foot à 6, aussi appelé « Socca », entrent en scène ce week-end la Coupe du Monde TUI Socca. Et pour la première fois, nos tricolores auront une vraie carte à jouer pour la victoire finale…
L’outsider parfait !
Du 28 novembre au 8 décembre, à Cancun (Mexique), 48 équipes tenteront de remporter la 6e édition. Jusqu’à présent, l’équipe de France n’a jamais réussi à monter sur un podium mondial. Mais lors du dernier Euro disputé en Moldavie, en juin dernier, les Bleus ont fait sensation en s’inclinant en finale contre la Pologne (4-2). Classé 11e mondiale en 2024, le groupe de Hugo Da Silveira rêve de pouvoir créer la surprise. Dans la peau du parfait outsider, la France aura toutefois fort à faire dans le groupe F avec le Kazakhstan, qui a disputé les trois dernières finales (2022, 2023 et 2024), remportant l’édition 2023. L’Uruguay et les Pays-Bas complètent le groupe, deux équipes qui ne devraient pas poser de souci pour se qualifier.
Un format spectaculaire
Pour la Coupe du Monde TUI Socca 2025, un stade éphémère a été construit en bord de mer à Cancun pour recevoir toutes les rencontres. Une discipline qui propose un format plus animé et spectaculaire que le foot à 11, comme le Rugby à 7 le fait en comparaison au rugby à 15 : deux mi-temps de 20 minutes sur un petit terrain de 46 mètres de long sur environ 28 de large. Des spectateurs en tribune à quelques mètres des joueurs, une petite pause inférieure à 5 minutes à la mi-temps et aucun hors-jeu…