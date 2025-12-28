Zidane trompé : L'annonce surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a marqué le Real Madrid de son empreinte que ce soit lors de son passage dans le vestiaire en tant que joueur entre 2001 et 2006 ou bien comme entraîneur déjà légendaire avec ses trois Ligues des champions de suite. Et pourtant, Toni Kroos qui a tout gagné à ses côtés ne l'a pas mis tout en haut de sa liste. Explications.

Toni Kroos a eu deux entraîneurs à deux reprises lors de ses 10 années passées au Real Madrid : Carlo Ancelotti le temps de la saison 2014/2015 puis entre 2021 et 2024, mais aussi Zinedine Zidane entre 2016 et 2018 ainsi qu'entre 2019 et 2021. Ils ont été ceux avec qui il a passé le plus de temps dans le vestiaire du Real Madrid.

«Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur avec lequel j'ai travaillé» Et bien que Zinedine Zidane dispose d'une aura et d'un statut de légende quasiment intouchable au Real Madrid, ce n'est pas le coach qui lui a permis de signer un triplé en Ligue des champions entre 2016 et 2018 que Toni Kroos a choisi de mettre en avant au moment d'évoquer le meilleur coach qu'il ait pu avoir au fil de sa carrière. « Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur avec lequel j'ai travaillé ».