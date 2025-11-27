Clashé par Kylian Mbappé, il lâche une réponse inattendue !

Amadou Diawara

Auteur d'un quadruplé ce mercredi soir, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face à l'Olympiakos. Interrogé sur une Mbappé-dépendance, le numéro 10 merengue s'est agacé. Clashé par Kylian Mbappé, Miguel Angel Toribio a tenu à lui répondre, et ce, sans remettre de l'huile sur le feu.

Etincelant face à l'Olympiakos ce mercredi soir, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé, ayant permis au Real Madrid de s'imposer (4-3). Présent en zone mixte après le coup de sifflet final de la rencontre, le numéro 10 merengue s'est emporté face à la presse, et ce, parce qu'il n'a pas apprécié la question d'un journaliste.

«Un autre aurait profité de sa position pour me couler» « S'il y a une Mbappé-dépendance au Real Madrid ? Je ne veux pas te manquer de respect, mais c’est une mauvaise question. Chacun a une tâche dans l’équipe, la mienne, c’est de marquer des buts. Je peux dire que sans les autres joueurs, on ne gagne pas les matches. Je ne pense pas à une dépendance, ça, c’est un truc de journalistes. Tu ne peux pas dire que c’est une dépendance », a pesté Kylian Mbappé.