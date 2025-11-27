Mbappé va remplacer Dembélé, la presse espagnole balance !

Amadou Diawara

Etincelant lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré Ballon d'Or. Alors qu'il brille ces derniers mois, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé ce mercredi soir sur la pelouse de l'Olympiakos. D'après Marca, le numéro 10 du Real Madrid est partie pour devenir l'héritier de son homologue au PSG.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Grand artisan de la réussite parisienne, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025.

Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025 Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Kylian Mbappé éclabousse de sa classe la planète football. D'ailleurs, le numéro 10 du Real Madrid a inscrit un quadruplé sur la pelouse de l'Olympiakos ce mercredi soir. Ayant attribué la note de 10 à Kylian Mbappé après la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Marca a annoncé qu'il était parti pour remporter le prochain Ballon d'Or.