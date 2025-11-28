PSG - Départ à l'étranger : C'est confirmé pour Hakimi !

Axel Cornic

Véritable pièce maîtresse du Paris Saint-Germain champion d’Europe, Achraf Hakimi a été freiné par une blessure à la cheville qui le tient éloigné des terrain depuis le début du mois de novembre. Mais il semble travailler d’arrache-pied pour pouvoir faire son retour à la compétition, avec des nouvelles encourageantes qui nous arrivent.

Tout le monde a parlé d’Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025, mais l’un des véritables architectes de ce PSG est sans aucun doute Achraf Hakimi. Et il manque beaucoup à Luis Enrique, puisqu’il est actuellement absent à cause d’une blessure plutôt sérieuse à la cheville.

Gros couac pour Hakimi A Paris, des solutions ont été trouvées pour palier cette absence. Ainsi, Luis Enrique a décidé de miser sur Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, mais il n’est évidemment pas au niveau de son illustre coéquipier. Les plus optimistes voient Hakimi revenir pour la fin du mois de décembre, mais pas avec le PSG.