PSG - Transfert de Chevalier : C'est confirmé !

L'été dernier, le PSG a pris la décision radicale de se séparer de Gianluigi Donnarumma, à un an de la fin de son contrat. Pour le remplacer, c'est Lucas Chevalier qui a débarqué en provenance du LOSC. Et Christophe Lollichon confirme les raisons pour lesquelles Luis Enrique a choisi le portier français.

Recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a la lourde tache de remplacer Gianluigi Donnarumma. Mais alors qu'il est critiqué depuis ses débuts au PSG, Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea notamment, rappelle que Luis Enrique l'a recruté pour son jeu au pied.

Lollichon confirme pour Chevalier « Il a eu a une succession d’hésitations. Mais si Luis Enrique l’a pris au PSG, c’est surtout car c’est un excellent joueur au pied. C’est sa mission première, c’est la raison pour laquelle il s’est retrouvé à Paris. En plus, Chevalier tombe dans un PSG où ce n’est pas la grande plénitude défensivement (…) Le PSG a un effectif tellement fort qu’ils peuvent se permettre d’avoir une période d’adaptation avec leur gardien. Mais il ne faut pas que ça dure six mois ou dix mois », lâche-t-il au micro d'Eurosport avant de poursuivre.