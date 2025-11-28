Coup de tonnerre au PSG : Chevalier trahi par son pote ?

Axel Cornic

Nouveau gardien du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarrumma, son prédécesseur. Et la situations pourrait devenir de plus en plus compliquée, puisque à l’étranger on annonce un possible retour de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

Certains pensaient que ça allait être plus simple que ça. Après avoir impressionné tout le monde au LOSC, Lucas Chevalier ne semble pas encore faire l’unanimité au PSG. Il faut dire que le Français passe tout de même après Gianluigi Donnarumma, qui sort d’une saison tout bonnement fantastique avec le club parisien.

Maignan de retour à Paris ? Pour ne rien arranger, un autre rival de taille est annoncé pour Chevalier. D’après les informations de Tuttosport, le PSG serait vraisemblablement sur les traces d’un certain Mike Maignan, titulaire dans les cages de l’équipe de France. Son contrat avec l’AC Milan approche de son terme et pour le moment, un départ libre semble être un scénario plus que probable.