PSG - Départ de Luis Enrique : L'offre qu'il ne peut pas refuser ?

La rédaction

S'étant assis sur le toit de l'Europe au printemps dernier avec le PSG, Luis Enrique a été tout proche d'en faire de même aux Etats-Unis, mais a buté sur Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Les performances de son Paris Saint-Germain donneraient des idées aux dirigeants de Liverpool alors qu'Arne Slot traverse une mauvaise passe sur le banc de touche des Reds. Que doit faire Luis Enrique ? C'est notre sondage du jour !

« Paris, on a quelque chose à te dire ». Le vendredi 7 février dernier, Luis Enrique faisait le teasing d'une grande annonce à venir plus tard dans la soirée aux supporters du PSG. Ce jour-là, le club parisien recevait l'AS Monaco au Parc des princes. Moment choisi par les décideurs du Paris Saint-Germain afin d'annoncer les prolongations de contrat d'Achraf Hakimi, de Vitinha ainsi que de Nuno Mendes jusqu'à l'été 2029. Même son de cloche pour le technicien espagnol qui se présentait sur la pelouse aux côtés de ses trois joueurs et du président Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer son nouveau contrat le liant au PSG jusqu'en 2027.

Arne Slot n'y arrive plus à Liverpool, la presse anglaise lâche une bombe Quelques semaines plus tard, son PSG qui a ébloui l'Europe dont le consultant et ex-joueur de Manchester United Rio Ferdinand, était sacré champion d'Europe après sa large victoire en finale de Ligue des champions contre l'Inter (5-0). Une prolongation de contrat bien sentie donc par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et ce, alors qu'une bombe a été lâchée en Angleterre.