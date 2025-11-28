Transfert de rêve à l’OM, il balance tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé à Tours, Saïf-Eddine Khaoui débarque à l’OM en 2016. Le milieu offensif tunisien restera officiellement cinq ans au sein du club marseillais, qu’il quittera en 2021 afin de s’engager à Clermont. Revenu en France du côté du Red Star cet été, le joueur de 30 ans s’est exprimé sur sa signature de rêve en faveur de Marseille à l’époque.

Un retour attendu en France. Alors qu’il avait quitté l’OM pour Clermont en 2021, Saïf-Eddine Khaoui avait quitté le territoire français en 2023 pour rejoindre les Émirats Arabes Unis. Après un passage en Australie également, le milieu de terrain est de retour sur les pelouses françaises avec le Red Star.

« Je ne voulais que signer là-bas » Pour FootMercato, celui qui a disputé 40 rencontres sous les couleurs de l’OM est revenu sur son transfert au sein du club phocéen. « C’était vraiment un rêve, c’était l’équipe que je supportais étant petit. J’avais un cousin à moi, de Paris, du même âge, on supportait l’OM ensemble. On a kiffé cette équipe-là. À partir du moment où mon agent m’avait parlé de Marseille, je ne voulais que signer là-bas », confie le Tunisien de 30 ans, avant de poursuivre.