OM : Coup de maitre sur mercato, il n'en croit pas ses yeux !

Lors du mercato estival 2024, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 4M€ pour s'attacher les services de Geronimo Rulli. Arrivé il y a plus d'un an à Marseille, le portier argentin de 33 ans continue d'impressionner son capitaine Leonardo Balerdi, et ce, parce qu'il a un jeu au pied digne d'un défenseur central.
Déterminé à renforcer sa cage, l'OM a mis la main sur Geronimo Rulli lors de l'été 2024. Pour faire plier la direction de l'Ajax, le club olympien a formulé une offre d'environ 4M€.
Rulli régale l'OM depuis son transfert
Arrivé à l'OM il y a un peu plus d'un an, Geronimo Rulli enchaine les performances XXL sous les couleurs du club ciel et blanc. Ce qui n'a pas échappé à Leonardo Balerdi. D'ailleurs, Geronimo Rulli arrive toujours à impressionner le capitaine de l'OM.
«Il continue à me surprendre»
« Geronimo Rulli ? Il continue à me surprendre : parfois quand il fait des arrêts, mais j'étais aussi surpris parce que je ne le connaissais pas beaucoup sur son jeu au pied. Mais il a aussi cet aspect-là. Il peut être un défenseur central. Il l'est parfois avec nous et c'est bien parce qu'on a un joueur en plus pour sortir le ballon. Ça nous permet de sortir les ballons proprement », s'est enflammé Leonardo Balerdi, défenseur central de l'OM, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi.