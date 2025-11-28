OM : Coup de maitre sur mercato, il n'en croit pas ses yeux !

Amadou Diawara

Lors du mercato estival 2024, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 4M€ pour s'attacher les services de Geronimo Rulli. Arrivé il y a plus d'un an à Marseille, le portier argentin de 33 ans continue d'impressionner son capitaine Leonardo Balerdi, et ce, parce qu'il a un jeu au pied digne d'un défenseur central.

Rulli régale l'OM depuis son transfert Arrivé à l'OM il y a un peu plus d'un an, Geronimo Rulli enchaine les performances XXL sous les couleurs du club ciel et blanc. Ce qui n'a pas échappé à Leonardo Balerdi. D'ailleurs, Geronimo Rulli arrive toujours à impressionner le capitaine de l'OM.