Transfert à 20M€ : L’OM annonce le joueur «idéal»

Actuellement prêté à l'OM par le RB Leipzig sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 20M€, Arthur Vermeeren traverse actuellement une grosse période sous le maillot du club phocéen. Et Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs enflammé en conférence de presse sur son jeune milieu de terrain belge.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival pour pallier le départ d'Adrien Rabiot, Arthur Vermeeren (20 ans) est arrivé tout droit du RB Leipzig sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 20M€. Le jeune milieu de terrain belge se montre particulièrement performant en ce moment avec l'OM, et Roberto De Zerbi lui a d'ailleurs déclaré sa flamme vendredi en conférence de presse.

« Le milieu de terrain idéal » « Je ne suis pas intransigeant avec lui. Il est le milieu de terrain idéal pour le jeu que je prône. Mais l'entraîneur doit aider le joueur à progresser. Il manquait sans doute d'un peu de compétitivité, d'agressivité sur le terrain, on en a parlé de manière directe et transparente. Il jouait bien avant aussi, mais quand tu évolues avec trois attaquants, un numéro 10 et que l'un des deux milieux manque d'agressivité, c'est problématique pour l'équilibre. Il l'a compris, il fait partie de la rotation, il a beaucoup couru, près de 25 kilomètres sur les deux rencontres face à Nice et Newcastle », a indiqué le coach de l'OM sur Vermeeren.