Transfert - Officiel : L’OM annonce une signature !

Depuis plusieurs années, l’OM tente de mettre en avant ses capacités avec le centre de formation. Si récemment, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola ont pu goûter aux joies de l’équipe première, le club phocéen a officialisé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal, latéral gauche de 19 ans.

L’avenir de l’OM semble être entre de bonnes mains. Le club phocéen voit éclore plusieurs talents depuis le début de saison, à l’image de Robinio Vaz ou encore plus récemment de Darryl Bakola. Deux symboles de la formation marseillaise, qui pourrait bientôt être rejoints par un certain Anis Doubal. Âgé de 19 ans, le Tunisien a signé son premier contra professionnel ce vendredi.

Anis Doubal signe pro L’OM a annoncé la bonne nouvelle par le biais d’un communiqué : « Dans la continuité du projet initié il y a plusieurs mois visant à s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du Centre de Formation, l’Olympique de Marseille a enregistré la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal. »