PSG - Transfert à 60M€ : La folie qui enflamme le mercato

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain semble vouloir se concentrer sur le recrutement de talents français, si possible des membres affirmés de l’équipe de France. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, mais ça pourrait bien continuer puisqu’un autre objectif se précise à l’étranger.

Le prochain mercato estival du PSG fait déjà parler. Après avoir très peu recruté cet été, on préparerait quelque chose d’important à Paris et cela pourrait bien passer par quelques joueurs de l’équipe de France. Il y a Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Koné, mais également un milieu de terrain qui a explosé la saison dernière.

Le PSG en pince pour Koné Il s’agit évidemment de Manu Koné, qui en un an est passé de jeune talent recruté par l’AS Roma à membre important de l’équipe de France de Didier Deschamps. Et cela n’a pas échappé au PSG, puisque plusieurs médias ont assuré ces derniers mois que l’international tricolore serait l’une des priorités du prochain mercato estival.