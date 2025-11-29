Transfert à 22M€ : Du jamais vu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG a totalement chamboulé son effectif après l'arrivée de Luis Enrique sur le banc. Dans cette optique, le club parisien a notamment lâché 22M€ pour attirer Lee Kang-In en provenance de Majorque. Deux ans et demi plus tard, le Sud-Coréen a dépassé la barre des 100 matches pour la première fois dans un club.

Recruté pour 22M€ en 2023, Lee Kang-In s'est imposé comme un joueur de complément au PSG. Cependant, il a disputé son 100e match à Paris à l'occasion de la victoire contre l'OL (3-2), ce qui démontre qu'il bénéficie d'un temps de jeu assez intéressant. Auteur d'un très bon début de saison, le Sud-Coréen révèle même que c'est la première fois de sa carrière qu'il atteint cette barre avec un club.

100 matches dans un même club, grande première pour Lee « Luis Campos m’a offert une médaille pour fêter mon 100e match. Ça a été un jour très particulier pour moi. C’est la première fois que je joue 100 matches avec un club. C’est pour ça que c’était si spécial pour moi », confie-t-il au micro de Ligue1+, avant d'évoquer ses deux récentes passes décisives sur corner contre l'OL et l'OGC Nice.