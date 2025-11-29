OM - Transfert d'un crack : L'ultime indice a fuité ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a connu sa première titularisation mardi dernier face à Newcastle (2-1), Darryl Bakola représente l’avenir de l’OM, à l’instar de Robinio Vaz. Mais le milieu de terrain âgé de 17 ans a aussi des prétendants, notamment l’Eintracht Francfort, et est justement en train d’apprendre l’allemand, même s’il se sent bien à Marseille.

S’il vient à peine de connaitre sa première titularisation en professionnel, mardi dernier en Ligue des champions contre Newcastle (2-1), Darryl Bakola a déjà des prétendants. Comme indiqué par L’Équipe, des gros clubs se sont déjà renseignés à son sujet et l’Eintracht Francfort le surveille de près dans l’optique du prochain mercato hivernal.

Bakola a commencé à apprendre l’allemand Il faut dire que le milieu de terrain âgé de 17 ans est lié à l’OM jusqu’en juin 2027 et entrera dans sa dernière année de contrat l’été prochain. Selon La Provence, Darryl Bakola a justement commencé à apprendre l’anglais, mais également l’allemand, alors que l’Eintracht Francfort s’intéresse à lui.