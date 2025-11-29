OM - Transfert d'un crack : L'ultime indice a fuité ?

Alors qu’il a connu sa première titularisation mardi dernier face à Newcastle (2-1), Darryl Bakola représente l’avenir de l’OM, à l’instar de Robinio Vaz. Mais le milieu de terrain âgé de 17 ans a aussi des prétendants, notamment l’Eintracht Francfort, et est justement en train d’apprendre l’allemand, même s’il se sent bien à Marseille.
S’il vient à peine de connaitre sa première titularisation en professionnel, mardi dernier en Ligue des champions contre Newcastle (2-1), Darryl Bakola a déjà des prétendants. Comme indiqué par L’Équipe, des gros clubs se sont déjà renseignés à son sujet et l’Eintracht Francfort le surveille de près dans l’optique du prochain mercato hivernal.
Bakola a commencé à apprendre l’allemand
Il faut dire que le milieu de terrain âgé de 17 ans est lié à l’OM jusqu’en juin 2027 et entrera dans sa dernière année de contrat l’été prochain. Selon La Provence, Darryl Bakola a justement commencé à apprendre l’anglais, mais également l’allemand, alors que l’Eintracht Francfort s’intéresse à lui.
« Il veut jouer à l’Olympique de Marseille »
Le quotidien régional précise qu’il ne faut pas voir là des envies d’ailleurs, Darryl Bakola se sentant bien à Marseille et l’OM devrait très certainement entamer des discussions pour le prolonger rapidement. Vendredi en conférence de presse, Leonardo Balerdi assurait à propos de son jeune coéquipier qu’il « veut jouer à l’Olympique de Marseille, il veut rester à l’OM. »