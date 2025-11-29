Un pote de Dembélé au PSG : La grande décision annoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG semble déjà préparer son mercato pour l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison.

Le Bayern Munich veut prolonger Upamecano Mais le club bavarois n’entendrait pas laisser filer le défenseur de 27 ans, proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France. D’après les informations du journaliste Christian Falk, le Bayern Munich aurait fait de la prolongation de Dayot Upamecano une priorité. Les discussions seraient d’ailleurs toujours en cours entre les deux parties.