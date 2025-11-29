Danger à l’OM : Le mauvais coup préparé par Habib Beye !

A quelques semaines du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, l’Olympique de Marseille aurait déjà un objectif en tête. Il s’agirait de Reda Belahyane, très apprécié au sein du club phocéen, qui n’arrive pas à percer à la Lazio et qui devrait vraisemblablement changer de club cet hiver.
Alors que certains parlent d’un possible départ de Pierre-Emile Højbjerg, seulement quelques mois après celui d’Adrien Rabiot, à Marseille on semble vouloir recruter au milieu de terrain. Et plusieurs pistes sont déjà évoquée du côté de l’OM, à moins d’un mois du mercato hivernal.
L’OM veut Reda Belahyane
C’est notamment le cas en Italie, où une ancienne piste aurait refait surface. D’après les informations de Il Quotidiano Sportivo, l’OM souhaiterait relancer les négociations autour de Reda Belahyane, déjà suivi il y a un an. Très peu utilisé à la Lazio, l’international marocain serait en instance de départ.
Le Stade Rennais aussi
Mais l’OM ne serait pas le seul club de Ligue 1 sur la liste ! Le média italien assure en effet qu’Habib Beye voudrait également le milieu de 21 ans au Stade Rennais, afin de renforcer un secteur assez fragilisé. A noter que les enchères pourraient démarrer autour des 10M€, prix fixé actuellement par le site spécialisé Transfermarkt.