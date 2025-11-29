Danger à l’OM : Le mauvais coup préparé par Habib Beye !

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, l’Olympique de Marseille aurait déjà un objectif en tête. Il s’agirait de Reda Belahyane, très apprécié au sein du club phocéen, qui n’arrive pas à percer à la Lazio et qui devrait vraisemblablement changer de club cet hiver.

Alors que certains parlent d’un possible départ de Pierre-Emile Højbjerg, seulement quelques mois après celui d’Adrien Rabiot, à Marseille on semble vouloir recruter au milieu de terrain. Et plusieurs pistes sont déjà évoquée du côté de l’OM, à moins d’un mois du mercato hivernal.

L’OM veut Reda Belahyane C’est notamment le cas en Italie, où une ancienne piste aurait refait surface. D’après les informations de Il Quotidiano Sportivo, l’OM souhaiterait relancer les négociations autour de Reda Belahyane, déjà suivi il y a un an. Très peu utilisé à la Lazio, l’international marocain serait en instance de départ.