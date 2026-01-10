PSG - Signature à 42M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est annoncé sur Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire en juin prochain. Seulement, le défenseur central de 27 ans est sur le point de prolonger au Bayern Munich. Le futur salaire du joueur de l’équipe de France en Bavière semble même se confirmer.

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale suivrait notamment avec attention la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire à l’issue de la saison. Le défenseur de central de 27 ans représenterait donc une excellente opportunité sur le mercato.

Upamecano va prolonger au Bayern Munich... Seulement, Dayot Upamecano est sur le point de prolonger son bail au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une extension de contrat était en vue. Et la presse allemande a indiqué qu’il ne s’agissait plus que d’une question de temps avant que l’ancien du RB Leipzig ne paraphe son nouvel engagement.