Un clash pour rejoindre le PSG, l’annonce qui change tout

Axel Cornic

Véritable révélation de la dernière saison de Serie A, Manu Koné ne cesse de gravir les échelons, étant notamment devenu l’un des fidèles soldats de Didier Deschamps en équipe de France. Et ça n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui semble bien décidé à l’arracher à l’AS Roma lors du prochain mercato estival.

Cet été, il n’y a eu que trois recrues à Paris. Assez étonnant quand on connait le passé du PSG version QSI, mais vraisemblablement lié à la volonté de Luis Enrique de ne pas trop modifier son effectif. Les choses pourraient toutefois changer dans quelques mois...

Le PSG veut Manu Koné Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le mercato estival 2026, avec notamment un international français. Il s’agit de Manu Koné, qui réalise d’excellentes choses depuis sa signature à l’AS Roma il y a un an et demi. Calciomercato.it assure que le PSG ne le lâcherait pas et espère pouvoir faire sauter le verrou romain pour boucler un transfert.