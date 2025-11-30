Ronaldinho : L’humiliation au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre 2001 et 2003, Ronaldinho a porté le maillot du PSG. Avec le club de la capitale, le Brésilien a alors émerveillé toute l’Europe avec sa technique. Mais forcément, pour ses adversaires, l’affronter était un véritable calvaire. Benoit Cheyrou peut d’ailleurs en témoigner, lui qui voulait à tout prix éviter l’humiliation face à Ronaldinho.

Avant même l’arrivée des Qataris, le PSG en a vu passer des phénomènes dans son équipe. Ça a notamment été le cas avec Ronaldinho et Jay-Jay Okocha, qui ont évolué ensemble à Paris. Forcément, ça avait de quoi effrayer les adversaires et ce n’est pas Benoit Cheyrou qui dira le contraire. L’ancien joueur de l’OM et du LOSC redoutait d’ailleurs particulièrement Ronaldinho.

« Je n’aimais pas me cacher sur un terrain mais… » « Le joueur le plus fort contre qui j’ai joué ? Il y avait une époque au PSG où il y eu Ronaldinho et Okocha en même temps. Je n’aimais pas me cacher sur un terrain mais quand tu pouvais choisir entre deux zones, tu choisissais la zone où il n’y avait pas Ronaldinho », a raconté Cheyrou pour Kampo.