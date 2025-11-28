Luka Modric : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, Vitinha a pris une incroyable dimension du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais s'est imposé comme une référence à son poste, au point que Blaise Matuidi lui prédise un destin à la Luka Modric, légende du Real Madrid et de la Croatie, et qui continue de briller à l'AC Milan.

Arrivé en 2022 au PSG, Vitinha n'a cessé de progresser pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Son triplé contre Tottenham mercredi soir (5-3) a encore impressionné le monde du football. A tel point que Blaise Matuidi lui prédit une carrière semblable à celle de Luka Modric.

Vitinha, le futur Modric ? « On a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. À 25 ans, il n'est pas encore entré dans la force de l'âge. Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d'un Luka Modric sur une saison, d'aller chercher le Ballon d'Or (le Croate l'a remporté en 2018) », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.