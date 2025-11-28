Luka Modric : L'énorme coup du PSG !

Depuis quelques mois, Vitinha a pris une incroyable dimension du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais s'est imposé comme une référence à son poste, au point que Blaise Matuidi lui prédise un destin à la Luka Modric, légende du Real Madrid et de la Croatie, et qui continue de briller à l'AC Milan.
Arrivé en 2022 au PSG, Vitinha n'a cessé de progresser pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Son triplé contre Tottenham mercredi soir (5-3) a encore impressionné le monde du football. A tel point que Blaise Matuidi lui prédit une carrière semblable à celle de Luka Modric.
Vitinha, le futur Modric ?
« On a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. À 25 ans, il n'est pas encore entré dans la force de l'âge. Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d'un Luka Modric sur une saison, d'aller chercher le Ballon d'Or (le Croate l'a remporté en 2018) », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Je ne lui vois pas de limites»
« Pour un milieu, comme lui, il sera forcément plus dépendant de l'équipe qui l'entoure qu'un buteur, mais il en est capable. Après, je ne pense pas qu'il y pense. Parce que Vitinha, dans ce que je perçois, il pense avant tout à l'équipe, à la réussite du groupe. Mais ses qualités parlent pour lui. Et c'est ce qui en fait un profil unique », ajoute Blaise Matuidi.