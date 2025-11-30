PSG - Transfert à 40M€ : Le gros soulagement !

Pierrick Levallet

Le PSG a eu une grosse frayeur ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco. Après un tacle très appuyé de Lamine Camara, Lucas Chevalier s’est tordu de douleur dans sa surface. Les images ont fait froid dans le dos, et faisaient craindre le pire au club de la capitale. Mais finalement, plus de peur que de mal pour le gardien de 24 ans.

Les images ont eu le don de faire souffler un vent de panique au PSG. Ce samedi, sur la pelouse de l’AS Monaco, Lucas Chevalier a eu très chaud. Après un tacle très appuyé de Lamine Camara, le gardien de but de 24 ans s’est tordu de douleur. Le club de la capitale craignait le pire pour la cheville de l’international français. Mais les nouvelles seraient finalement rassurantes.

Plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier D’après les informations de L’Equipe, Lucas Chevalier devrait pouvoir tenir sa place contre le Stade Rennais samedi prochain. Plus de peur que de mal pour le portier du PSG, qui boitait après la défaite en terre monégasque. Par précaution, le club de la capitale l’aurait autorisé à manquer une ou deux séances d’entraînement afin que son pied soit pleinement rétabli.